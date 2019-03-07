Леброн обошел Джордана по количеству очков за карьеру в НБА
7 марта 2019 - 15:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс опередил Майкла Джордана и вышел на четвертое место по количеству очков, набранных за карьеру в НБА.
В игре против «Денвер Наггетс» Джеймс набрал 31 очков, теперь на его счету 32 311 очков за карьеру. У Майкла Джордана — 32 292 очка. Теперь в спике лучших снайперов НБА Леброна Джеймса опережают только Карим Абдул-Джаббар (38 387 очков), Карл Мэлоун (36 928) и Коби Брайнт (33 643), пишет «Дождь».
В твиттере Леброн Джеймс назвал свое достижение «нереальным». Позднее он сказал, что Джордан был его кумиром детства и обойти его в рейтинге — это так же важно для него, как и победа в чемпионате.
«Для парнишки из Эйкрона, Огайо, которому было нужно вдохновение и какой-то положительный пример, таким кумиром стал MJ. Я наблюдал за ним издалека и хотел быть похожим на MJ, хотел делать броски с отклонением, как MJ, хотел высовывать язык, заколачивая мяч в корзину, как MJ, хотел носить кроссовки, как MJ. Я хотел, чтобы дети смотрели на меня снизу вверх с какого-то момента, как на MJ, и сейчас это какое-то безумие. Это даже больше, чем безумие», — заявил форвард.
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