Захарова: Позиция РФ по карабахскому вопросу не изменилась
7 марта 2019 - 16:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Позиция России по урегулированию нагорно-карабахского конфликта не изменилась. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.
Захарова так отреагировала на достаточно длинный и витиеватый вопрос азербайджанской журналистки, содержащий многочисленные исторические экскурсы о том, должны ли переговоры по урегулированию вестись без каких-либо предусловий, пишет Sputnik-Армения.
«На ваш достаточно длинный вопрос у меня достаточно короткий ответ. Наша позиция остается неизменной и всем хорошо известной», - сказала представитель МИД.
Руководство Армении в лице премьер-министра Никола Пашиняна настаивает на необходимости непосредственного участия Нагорного Карабаха в переговорах.
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«Лидеры приняли предложение сопредседателей Минской группы в ближайшее время встретиться под их эгидой», – говорится в сообщении.
Пашинян поблагодарил за прием, подчеркнув, что Армения заинтересована в постоянном развитии и расширении отношений с дружественным Ираном.
Как видно из фотографий с выставки, среди представленных работ была также картина студента Академии художеств Азербайджана, изображающая известную фотографию Ацпаняна и азербайджанской бабушки
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