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Захарова: Позиция РФ по карабахскому вопросу не изменилась

Захарова: Позиция РФ по карабахскому вопросу не изменилась
7 марта 2019 - 16:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Позиция России по урегулированию нагорно-карабахского конфликта не изменилась. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

Захарова так отреагировала на достаточно длинный и витиеватый вопрос азербайджанской журналистки, содержащий многочисленные исторические экскурсы о том, должны ли переговоры по урегулированию вестись без каких-либо предусловий, пишет Sputnik-Армения.

«На ваш достаточно длинный вопрос у меня достаточно короткий ответ. Наша позиция остается неизменной и всем хорошо известной», - сказала представитель МИД.

Руководство Армении в лице премьер-министра Никола Пашиняна настаивает на необходимости непосредственного участия Нагорного Карабаха в переговорах.

Ссылки по теме:
Armeniasputnik.am. Позиция России по карабахской проблеме не изменилась - Захарова
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