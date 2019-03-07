Захарова: Позиция РФ по карабахскому вопросу не изменилась

PanARMENIAN.Net - Позиция России по урегулированию нагорно-карабахского конфликта не изменилась. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

Захарова так отреагировала на достаточно длинный и витиеватый вопрос азербайджанской журналистки, содержащий многочисленные исторические экскурсы о том, должны ли переговоры по урегулированию вестись без каких-либо предусловий, пишет Sputnik-Армения.

«На ваш достаточно длинный вопрос у меня достаточно короткий ответ. Наша позиция остается неизменной и всем хорошо известной», - сказала представитель МИД.

Руководство Армении в лице премьер-министра Никола Пашиняна настаивает на необходимости непосредственного участия Нагорного Карабаха в переговорах.