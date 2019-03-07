Замглавы МИД РА: Армения не отказалась от достигнутых в Вене и Петербурге договоренностей
7 марта 2019 - 17:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Армении не отказалось от достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей в вопросе урегулирования карабахского конфликта. Об этом заявил 7 марта после заседания правительства журналистам заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.
«Никогда не было заявления о том, что правительство Армении отказалось от договоренностей в Вене и Санкт-Петербурге. В этом направлении сделаны шаги, по крайне мере, сегодня, скажем так, временно, но на границе есть существенное изменение. Отказа от договоренностей нет», - сказал Кочарян, пишет Aysor.am.
На замечание, что тем не менее, предусмотренное этими договоренностями, например, расширение офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ под руководством Анджея Каспршика не произошло, замминистра ответил: «Мы очень хорошо знаем, почему эти договоренности не выполняются, – из-за азербайджанской стороны».
На вопрос, так почему в таком случае армянская сторона собирается встречаться с руководством Азербайджана, которое, фактически, не выполняет достигнутые в прошлом договоренности, Кочарян ответил: «Все очень просто, поскольку любая встреча предпочтительнее, чем возобновление военных действий, и по сей день встречи направлены также на снижение риска возобновления военных действий».
20 июня 2016 года в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Республики Армения Сержем Саргсяном и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. По итогам консультаций лидеры Армении, России и Азербайджана приняли совместное заявление, в котором констатировали достижение взаимопонимания по ряду вопросов, решение которых позволит создать условия для прогресса в нагорно-карабахском урегулировании.
16 мая 2016 года в Вене состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева. В ходе встречи были достигнуты согласия предпринять шаги для внедрения механизма мониторинга исполнения соглашений и расследования инцидентов, увеличения возможностей команды личного представителя председателя ОБСЕ, а также - для возможного возобновления переговорного процесса мирного урегулирования конфликта.
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