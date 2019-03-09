В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс закрыт для грузовиков

Замглавы МИД РА: Армения не отказалась от достигнутых в Вене и Петербурге договоренностей «Мы очень хорошо знаем, почему эти договоренности не выполняются, – из-за азербайджанской стороны» «Мы очень хорошо знаем, почему эти договоренности не выполняются, – из-за азербайджанской стороны»

Захарова: Позиция РФ по карабахскому вопросу не изменилась «На ваш достаточно длинный вопрос у меня достаточно короткий ответ. Наша позиция остается неизменной и всем хорошо известной», - сказала представитель МИД. «На ваш достаточно длинный вопрос у меня достаточно короткий ответ. Наша позиция остается неизменной и всем хорошо известной», - сказала представитель МИД.

Леброн обошел Джордана по количеству очков за карьеру в НБА В игре против «Денвер Наггетс» Джеймс набрал 31 очков, теперь на его счету 32 311 очков за карьеру В игре против «Денвер Наггетс» Джеймс набрал 31 очков, теперь на его счету 32 311 очков за карьеру