В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс закрыт для грузовиков
9 марта 2019 - 10:44 AMT
PanARMENIAN.Net - 9 марта, по состоянию на 10:30, в Армении есть труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
Варденяцский перевал и автодорога Сотк-Карвачар труднопроходимы для грузовых автомобилей.
На межобщинных автодорогах регионов Ани, Амасия и Ашоцк Ширакской области местами наблюдается гололедица.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.
Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс для грузовых автомобилей закрыта, а для пассажирских - открыта.
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