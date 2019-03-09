Лоукостер Ryanair выйдет на армянский рынок
9 марта 2019 - 13:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Одна из крупнейших европейских авиакомпаний-лоукостеров – Ryanair, собирается выйти на армянский рынок. Председатель Комитета гражданской авиации Армении Татевик Ревазян убеждена, что в результате этого цены на авиабилеты в Европу снизятся.
«Ryanair является лоукостером. Это означает, что компания всеми способами старается сократить расходы, чтобы предоставлять дешевые билеты. Она на самом деле может совершить революцию в нашей авиации, может выйти на рынок и изменить весь рынок. Я уверена, что когда Ryanair выйдет на армянский рынок, цены на авиабилеты снизятся, и за счет этого увеличится пассажиропоток как из Европы в Армению, так и из Армении в Европу», - сказала Ревазян, пишет Радио Азатутюн.
Ревазян рассказала, что в Дублине уже состоялись встречи между руководствами Комитета гражданской авиации и авиакомпании, состоялись продуктивные переговоры, результатами она удовлетворена.
«Мы поехали очень хорошо подготовленными, с цифрами, со всей информацией о том, почему армянский рынок может быть интересен... Получили предложение, и сейчас мы ведем переговоры конкретно по этому предложению. Они конкретно сказали, что хотят выйти на рынок в 2020 году. Они сказали, что у них средняя цена на билет составляет 40 евро. Ясно, что в Армении они не смогут работать с ценой 40 евро, но это точно не будет 350, 400, 500 евро», - сказала глава Комитета гражданской авиации.
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