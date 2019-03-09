// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Лоукостер Ryanair выйдет на армянский рынок

Лоукостер Ryanair выйдет на армянский рынок
9 марта 2019 - 13:24 AMT

PanARMENIAN.Net - Одна из крупнейших европейских авиакомпаний-лоукостеров – Ryanair, собирается выйти на армянский рынок. Председатель Комитета гражданской авиации Армении Татевик Ревазян убеждена, что в результате этого цены на авиабилеты в Европу снизятся.

«Ryanair является лоукостером. Это означает, что компания всеми способами старается сократить расходы, чтобы предоставлять дешевые билеты. Она на самом деле может совершить революцию в нашей авиации, может выйти на рынок и изменить весь рынок. Я уверена, что когда Ryanair выйдет на армянский рынок, цены на авиабилеты снизятся, и за счет этого увеличится пассажиропоток как из Европы в Армению, так и из Армении в Европу», - сказала Ревазян, пишет Радио Азатутюн.

Ревазян рассказала, что в Дублине уже состоялись встречи между руководствами Комитета гражданской авиации и авиакомпании, состоялись продуктивные переговоры, результатами она удовлетворена.

«Мы поехали очень хорошо подготовленными, с цифрами, со всей информацией о том, почему армянский рынок может быть интересен... Получили предложение, и сейчас мы ведем переговоры конкретно по этому предложению. Они конкретно сказали, что хотят выйти на рынок в 2020 году. Они сказали, что у них средняя цена на билет составляет 40 евро. Ясно, что в Армении они не смогут работать с ценой 40 евро, но это точно не будет 350, 400, 500 евро», - сказала глава Комитета гражданской авиации.

Ссылки по теме:
RFE/RL’s Armenian service. Ryanair ‘Planning’ Flights To Armenia
 Самое значимое
Демократам США не удалось сохранить санкции против «Русала»Демократам США не удалось сохранить санкции против «Русала»
За резолюцию, осуждающую план Белого дома, проголосовали 57 сенаторов, 42 были против. Для принятия резолюции требовалось 60 голосов.
Polymetal продала золотое месторождение в армянском Капане за $55 млнPolymetal продала золотое месторождение в армянском Капане за $55 млн
«Продажа Капана – это шаг к сокращению объема активов Полиметалла для концентрации на крупных долгосрочных проектах», - заявил главный исполнительный директор Polymetal
МВФ значительно улучшил прогнозы роста экономики АрменииМВФ значительно улучшил прогнозы роста экономики Армении
Инфляция в 2018 году прогнозируется на уровне 3%, а в 2019 году – на уровне 4.4%
Partner news
 Статьи
Как футбол помог Пашиняну

Чемпионат мира и экономика Армении

 Самое читаемое в разделе
Армения - в тройке крупнейших экспортных рынков Грузии
Армянская налоговая нашла масштабные нарушения в местном «Газпроме»
Модернизация и капитальный ремонт Ереванской ТЭЦ завершены
В Армении резко снижают подоходный налог и налог на прибыль
Главная
Все новости
Обзор: Экономика
Другие новости раздела
 Последние новости
В Венесуэле 2 суток нет электричества: Нарушена работа телефонной связи и интернета В Венесуэле нарушена работа телефонной связи и интернета, в Каракасе обесточены несколько линий метро
В МГ ОБСЕ призвали снизить напряженность и подстрекательскую риторику вокруг Карабаха Сопредседатели Минской группы ОБСЕ приветствовали готовность президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна встретиться в ближайшее время под эгидой сопредседателей
Скончался Владимир Этуш Народный артист СССР скончался на 97-м году жизни
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 300 раз За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 2300 выстрелов.