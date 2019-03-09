МО РА: Военные учения Азербайджана - ответ на заявление Армении о неуступке территорий
9 марта 2019 - 11:23 AMT
PanARMENIAN.Net - В Азербайджане с 11 по 15 марта пройдут широкомасштабные учения наступательного характера, о которых азербайджанская сторона не сообщила в рамках Венского документа странам-участницам. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Мин обороны Армении Арцрун Ованнисян.
По его словам, эти учения организованы в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и «являются попыткой оказать давление в ответ на заявления о том, что Армения не уступит Азербайджану никаких территорий».
«Согласно Венским документам 2011 года, учения должны быть объявлены, если в них вовлечены:
1. как минимум 9000 человек вспомогательных войск, или,
2. как минимум 250 боевых танков, или,
3. как минимум 500 боевых бронированных машин, или,
4. как минимум 250 самоходных и артиллерийских, минометных и реактивных залповых машин (калибра 100 мм и более)», - написал Ованнисян.
«С 11 по 15 марта Вооруженные силы Азербайджана планируют провести учения в следующем составе:
1. персонал - 10 000 человек,
2. до 500 боевых танков и другой бронетехники,
3. до 300 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов,
4. до 20 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.
Учения будут носить наступательный характер», - добавил пресс-секретарь.
Он отметил, что цель учений - подготовка войск к наступательным действиям, удары условного противника в нескольких направлениях, нанести ракетные и артиллерийские удары по врагу, уничтожить важных объектов военного и стратегического значения, испытание нового вида вооружения и техники.
«Информирую, что Азербайджанская Республика не уведомила государства-участников об учениях, в соответствии с вышеупомянутым документом, Азербайджанская Республика обязана уведомить ОБСЕ, однако структура уведомление пока не получила», - подчеркнул Ованнисян.
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