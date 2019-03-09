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Президент Арцаха обсудил с Каспршиком ситуацию на линии соприкосновения

Президент Арцаха обсудил с Каспршиком ситуацию на линии соприкосновения
9 марта 2019 - 10:59 AMT

PanARMENIAN.Net - 8 марта президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Ресоублики) Бако Саакян принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспршика. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.

На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана.

После этого Каспршик встретился также сглавой МИД НКР Масисом Маиляном.

В ходе встречи Каспршика с Маиляном был обсужден ряд вопросов, связанных с ситуацией на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, а также с мониторингом, проводимым личным представителем ОБСЕ.

Маилян подтвердил необходимость создания механизмов международного контроля над режимом прекращения огня с целью повышения предсказуемости и прозрачности в области безопасности, а также предотвращения возможных инцидентов.

В этом контексте он подчеркнул важность продолжения усилий по реализации Венского и Санкт-Петербургского соглашений.

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