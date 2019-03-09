Президент Арцаха обсудил с Каспршиком ситуацию на линии соприкосновения
9 марта 2019 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - 8 марта президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Ресоублики) Бако Саакян принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспршика. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.
На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана.
После этого Каспршик встретился также сглавой МИД НКР Масисом Маиляном.
В ходе встречи Каспршика с Маиляном был обсужден ряд вопросов, связанных с ситуацией на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, а также с мониторингом, проводимым личным представителем ОБСЕ.
Маилян подтвердил необходимость создания механизмов международного контроля над режимом прекращения огня с целью повышения предсказуемости и прозрачности в области безопасности, а также предотвращения возможных инцидентов.
В этом контексте он подчеркнул важность продолжения усилий по реализации Венского и Санкт-Петербургского соглашений.
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«Лидеры приняли предложение сопредседателей Минской группы в ближайшее время встретиться под их эгидой», – говорится в сообщении.
Пашинян поблагодарил за прием, подчеркнув, что Армения заинтересована в постоянном развитии и расширении отношений с дружественным Ираном.
Как видно из фотографий с выставки, среди представленных работ была также картина студента Академии художеств Азербайджана, изображающая известную фотографию Ацпаняна и азербайджанской бабушки
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