ЧМ по шахматам: Армянская женская сборная потерпела третье поражение подряд
9 марта 2019 - 12:09 AMT
PanARMENIAN.Net - На проходящем в Астане чемпионате мира по шахматам женская сборная Армении потерпела третье поражение подряд. В четвертом туре армянские шахматистки уступили сборной Китая со счетом 1.5 - 2.5, сообщает пресс-служба НОКА.
Три из четырех партий: Элина Даниелян - Тан Джонгуи, Лилит Мкртчян - Хуан Киан и Анна М.Саркисян - Лей Тингджи закончились вничью, а Сирануш Гукасян проиграла Йиксин Динг.
После четырех игровых дней армянская команда занимает 8-е место среди 10 сборных.
В женском турнире принимают участие сборные Армении, Венгрии, Грузии, Египта, Индии, Казахстана, Китая, России, США и Украины. Чемпионат завершится 15 марта.
Самое значимое
Мхитарян забил гол на 27 минуте.
Матч завершился со счетом 2:0.
ФФА продолжает реализовывать программы по улучшению качества тренерского образования в Армении
«Рад вернуться на поле спустя два месяца. Я продолжу работать и делать все возможное для моей команды», — написал Мхитарян в Twitter.
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
В Венесуэле 2 суток нет электричества: Нарушена работа телефонной связи и интернета В Венесуэле нарушена работа телефонной связи и интернета, в Каракасе обесточены несколько линий метро
В МГ ОБСЕ призвали снизить напряженность и подстрекательскую риторику вокруг Карабаха Сопредседатели Минской группы ОБСЕ приветствовали готовность президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна встретиться в ближайшее время под эгидой сопредседателей
Скончался Владимир Этуш Народный артист СССР скончался на 97-м году жизни
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 300 раз За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 2300 выстрелов.