ЧМ по шахматам: Армянская женская сборная потерпела третье поражение подряд

PanARMENIAN.Net - На проходящем в Астане чемпионате мира по шахматам женская сборная Армении потерпела третье поражение подряд. В четвертом туре армянские шахматистки уступили сборной Китая со счетом 1.5 - 2.5, сообщает пресс-служба НОКА.

Три из четырех партий: Элина Даниелян - Тан Джонгуи, Лилит Мкртчян - Хуан Киан и Анна М.Саркисян - Лей Тингджи закончились вничью, а Сирануш Гукасян проиграла Йиксин Динг.

После четырех игровых дней армянская команда занимает 8-е место среди 10 сборных.

В женском турнире принимают участие сборные Армении, Венгрии, Грузии, Египта, Индии, Казахстана, Китая, России, США и Украины. Чемпионат завершится 15 марта.