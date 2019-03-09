ДТП в РФ: Погибли граждане Армении
9 марта 2019 - 14:34 AMT
PanARMENIAN.Net - 9 марта в 06:20 возле дома номер 202 по Ленинградскому шоссе в Москве произошло столкновение грузовика «КамАЗ» с легковым автомобилем марки Nissan Teanna.
В результате столкновения произошло опрокидывание грузовика на проезжую часть.
Вследствие ДТП пассажиры автомобиля Nissan Teanna (граждане Армении) – Р. Багдасарян (1978 г.р.) и М. Овникян (1982 г.р.) скончались на месте, а К. Овеян (1983 г.р.) до прибытия на место ДТП спасателей, был доставлен в «Химкинскую центральную клиническую больницу».
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«Лидеры приняли предложение сопредседателей Минской группы в ближайшее время встретиться под их эгидой», – говорится в сообщении.
Пашинян поблагодарил за прием, подчеркнув, что Армения заинтересована в постоянном развитии и расширении отношений с дружественным Ираном.
Как видно из фотографий с выставки, среди представленных работ была также картина студента Академии художеств Азербайджана, изображающая известную фотографию Ацпаняна и азербайджанской бабушки
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