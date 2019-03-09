ДТП в РФ: Погибли граждане Армении

PanARMENIAN.Net - 9 марта в 06:20 возле дома номер 202 по Ленинградскому шоссе в Москве произошло столкновение грузовика «КамАЗ» с легковым автомобилем марки Nissan Teanna.

В результате столкновения произошло опрокидывание грузовика на проезжую часть.

Вследствие ДТП пассажиры автомобиля Nissan Teanna (граждане Армении) – Р. Багдасарян (1978 г.р.) и М. Овникян (1982 г.р.) скончались на месте, а К. Овеян (1983 г.р.) до прибытия на место ДТП спасателей, был доставлен в «Химкинскую центральную клиническую больницу».