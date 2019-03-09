ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 300 раз

PanARMENIAN.Net - В период с 3 по 9 марта на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 300 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 2300 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР осуществлют полноценный контроль на передовой и продолжают уверенно нести боевое дежурство.

В период с 24 февраля по 2 марта на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 200 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 3000 выстрелов.