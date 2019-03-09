Скончался Владимир Этуш

PanARMENIAN.Net - Народный артист СССР Владимир Этуш скончался 9 марта на 97-м году жизни. Об этом сообщил директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок, пишет ТАСС.

«Владимир Абрамович скончался сегодня в 12:30 в больнице, куда его отвезли накануне, в пятницу», - сказал Крок. По его словам, время и место прощания с артистом станут известны позднее.

Источник из окружения артиста уточнил, что около месяца назад Этуш пережил обширный инфаркт, после чего болезнь усугубилась.

По его словам, расходы на погребение возьмут на себя государство и театр. «Этуш до последнего момента играл на сцене и после смерти Зельдина сказал, что остался самым старшим», - рассказали в окружении артиста.

Этуш играл роли не только в театре, но и в кино: актер запомнился ролями Сеида-Али в фильме «Адмирал Ушаков» (1953 г.), Саахова в «Кавказской пленнице» (1966 г.), инженера Брунса в фильме «Двенадцать стульев» (1971 г.), Шпака в «Иван Васильевич меняет профессию» (1973 г.), Карабаса Барабаса из «Приключений Буратино» (1975 г.) и другими.