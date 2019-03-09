В МГ ОБСЕ призвали снизить напряженность и подстрекательскую риторику вокруг Карабаха

PanARMENIAN.Net - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление призвали стороны карабахского кохфликта снизить «напряженность и подстрекательскую риторику». Об этом говорится в заявлении сопредседателей.

В заявлении от 1 марта сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) - приветствовали готовность президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна встретиться в ближайшее время под эгидой сопредседателей.

«Сопредседатели, которые тесно сотрудничают с главами МИД обеих стран, вели подготовительные работы для проведения этой важной встречи, которая станет первым прямым контактом между двумя лидерами, проведенным под эгидой сопредседателей.

Сопредседатели подчеркивают сохранение такой среды, которая позволит реализовать продуктивные обсуждения, и продолжают позитивно оценивать отсутствие случаев гибели на линии соприкосновения. Сопредседатели также приветствуют ряд первых шагов, предпринимаемых в регионе для подготовки населения к миру, и призывают стороны активизировать эти усилия. В то же время сопредседатели подтверждают строгую необходимость снижения напряженности и подстрекательской риторики», - говорится в заявлении.

В этом контексте сопредседатели настоятельно призывают стороны воздерживаться от заявлений и действий, которые предполагают существенные изменения ситуации на местах, предвосхищающих исход или создающих условия для будущих переговоров, требующих односторонних изменений в формате без согласия другой стороны, либо указывающих на готовность по возобновлению боевых действий.

Ссылаясь на некоторые противоречивые публичные заявления касательно сущности процесса Минской группы, сопредседатели подтверждают, что справедливое и долгосрочное урегулирование должно базироваться на основных принципах Хельсинкского заключительного акта, в частности, на неиспользовании угрозы силой, обеспечении территориальной целостности, равноправия, права народов на самоопределение.

«Это должно также включать дополнительные элементы, предложенные президентами стран-сопредседателей в 2009-2012 годах: возвращение под контроль Азербайджана территорий вокруг Нагорного Карабаха, определение временного статуса с обеспечением безопасности и самоуправления в Нагорном Карабахе, обеспечение коридора, соединяющего Армению с Нагорным Карабахом, определение конечного правового статуса Нагорного Карабаха, обеспечение права беженцев и вынужденных переселенцев на возвращение в места своего проживания, обеспечение мер международной безопасности, включающих в себя миротворческие операции.

Сопредседатели выражают свою точку зрения о том, что эти принципы и элементы должны быть основой любого справедливого и долгосрочного урегулирования конфликта и должны рассматриваться как единое целое. Любая попытка поставить одни принципы или элементы над другими сделает невозможным достижение сбалансированного решения», - говорится в заявлении.

Отмечается, что сопредседатели выражают готовность встретиться с лидерами и министрами иностранных дел Армении и Азербайджана в любое время и призывают лидеров при первой же возможности возобновить переговоры в духе доброй воли.

«Непрерывный и прямой диалог между Баку и Ереваном, проводимый под эгидой сопредседателей, остается важным элементом в деле укрепления доверия и продвижения мирного процесса. Сопредседатели продолжат обсуждать соответствующие вопросы с заинтересованными сторонами, непосредственно пострадавшими вследствие конфликта, подчеркивая, что их взгляды и опасения должны быть учтены в случае любого переговорного решения.

Сопредседатели подчеркивают, что в соответствии со своим мандатом они по-прежнему полностью привержены оказанию сторонам помощи в поиске мирного решения конфликта. Сопредседатели также выражают полную поддержку беспристрастной и критической работе по мониторингу, проводимую личным представителем действующего председателя ОБСЕ и его командой», - говорится в заявлении сопредседателей.