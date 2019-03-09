В Венесуэле 2 суток нет электричества: Нарушена работа телефонной связи и интернета
9 марта 2019 - 15:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Масштабное отключение электричества в Венесуэле продолжается вторые сутки. В столице страны Каракасе и прилегающих штатах8 марта электроснабжение удалось восстановить лишь на короткое время. Несколько линий метро обесточены, сбои наблюдаются в работе международного аэропорта Майкетии. Кроме того, перебои с электроснабжением нарушили работу телефонной связи и интернета.
Критическая ситуация наблюдается в тех клиниках, которые не обеспечены собственными электрогенераторами. По информации венесуэльского издания El Tiempo, с ноября 2018 по февраль 2019 года в больницах южноамериканской страны из-за последствий отключения электричества скончались 79 пациентов, пишет Deutsche Welle.
Днем ранее национальная электрическая компания Венесуэлы (Corpoelec) назвала причиной перебоев с подачей электричества диверсию на крупнейшей гидроэлектростанции страны, расценив ситуацию как «часть электрической войны против государства». В тот же день глава Венесуэлы Николас Мадуро обвинил «американский империализм» в причастности к перебоям с электроснабжением в стране. Позднее венесуэльский министр связи и информации Хорхе Родригес заявил, что к отключению электричества привела кибератака на гидроэлектростанцию «Эль-Гури».
В свою очередь, временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо в своем микроблоге Twitter призвал выйти 9 марта на новые акции протеста против «узурпаторского, коррумпированного и неспособного режима, который привел страну во тьму».
Венесуэла несколько месяцев переживает политический кризис. 22 января в стране начались массовые акции протеста - сразу после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок. На следующий день председатель венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.
Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.
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