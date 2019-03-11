// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги: Ларс открыт

В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги: Ларс открыт
11 марта 2019 - 09:37 AMT

PanARMENIAN.Net - 11 марта, по состоянию на 09:30, в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Автодорога Сотк-Карвачар закрыта для автомобилей с прицепом.

На Варденяцском перевале, автодороге Сотк-Карвачар, а также межобщинных автодорогах регионов Ани, Амасия и Ашоцк Ширакской области местами наблюдается гололедица.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов автомобилей.

 Самое значимое
В Армении криминализируют содействие криминальному мируВ Армении криминализируют содействие криминальному миру
Отмечается, что в процессе разработки механизмов для предотвращения распространения этого явления изучался опыт постсоветских стран.
Армянские революционеры взялись за коррупцию в своих рядахАрмянские революционеры взялись за коррупцию в своих рядах
Суд избрал в отношении данных 3 лиц меру пресечения в виде заключения под стражу.
В Армении в 2018 году ущерб по уголовным делам составил $173 млн: Более $14 млн восстановленоВ Армении в 2018 году ущерб по уголовным делам составил $173 млн: Более $14 млн восстановлено
Приблизительно 6.922 млрд драмов гарантируется необходимыми уголовно-процессуальными инструментариями, то есть арестом имеющейся в этом размере валюты.
В Армении к 2022 году запретят одноразовыe пластиковыe пакетыВ Армении к 2022 году запретят одноразовыe пластиковыe пакеты
В обосновании проекта закона отмечается, что широкое применение полиэтиленовых пакетов в торговле и сфере услуг привело к появлению экологических проблем
Partner news
 Статьи
Совмещая приятное с полезным

Как прошел первый в Армении бизнес-завтрак

 Самое читаемое в разделе
В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс закрыт
Снег на дорогах Армении: Ларс закрыт
ЕС выделил Армении €1.5 млн на парламентские выборы
Суд отказался арестовать бывшего вице-премьера Армении
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
SIPRI: США и Россия продолжают быть крупнейшими странами-экспортерами оружия Лидерство в этой области удерживают США и Россия, отмечается в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира
В январе в Армении было произведено почти в 40 раз больше мороженого В январе этого года было произведено 39 000 литров по сравнению с 1000 литров в январе прошлого года.
Посол Германии: Впечатление, что в Армении лишь узкий круг экспертов знает о НАТО По словам посла, в Армении незначительная часть общества знает о деятельности НАТО
В Армении объем торгового оборота за январь вырос на 19%, строительства - на 22% По данным Национальной статистической службы РА, объем торгового оборота увеличился на 19.3%, строительства - на 22.1%, услуг - на 15.6%.