В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги: Ларс открыт
11 марта 2019 - 09:37 AMT
PanARMENIAN.Net - 11 марта, по состоянию на 09:30, в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
Автодорога Сотк-Карвачар закрыта для автомобилей с прицепом.
На Варденяцском перевале, автодороге Сотк-Карвачар, а также межобщинных автодорогах регионов Ани, Амасия и Ашоцк Ширакской области местами наблюдается гололедица.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.
Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов автомобилей.
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