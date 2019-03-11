В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги: Ларс открыт

PanARMENIAN.Net - 11 марта, по состоянию на 09:30, в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Автодорога Сотк-Карвачар закрыта для автомобилей с прицепом.

На Варденяцском перевале, автодороге Сотк-Карвачар, а также межобщинных автодорогах регионов Ани, Амасия и Ашоцк Ширакской области местами наблюдается гололедица.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов автомобилей.