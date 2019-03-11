Ethiopian Airlines приостановила полеты Boeing 737 MAX 8 после авиакатастрофы
11 марта 2019 - 09:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Авиакомпания Ethiopian Airlines временно приостановили полеты Boeing 737 MAX 8 после того, как один из самолетов этой модели потерпел крушение 10 марта, унеся жизни 157 человек. Об этом сообщила компания 11 марта на странице в Twitter.
«После трагического происшествия Ethiopian Airlines решила приостановить полеты всех Boeing 737 MAX 8, начиная со вчерашнего дня - 10 марта 2019 года - до дальнейшего уведомления», - говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент причина катастрофы все еще не известна, однако такой шаг сделан «в качестве дополнительной меры предосторожности», пишет ТАСС.
Новый Boeing 737 Max 8, который авиакомпания Ethiopian Airlines получила несколько месяцев назад, выполнял рейс из Аддис-Абебы в Найроби. Борт пропал с радаров через шесть минут после вылета. Всего в самолете находилось 149 пассажиров и восемь членов экипажа из 33 стран, в том числе граждане Великобритании и Китая.
О причинах крушения пока ничего не сообщается.
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