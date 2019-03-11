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Мхитарян пропустил матч со своим бывшим клубом из-за травмы

Мхитарян пропустил матч со своим бывшим клубом из-за травмы
11 марта 2019 - 14:19 AMT

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян 10 марта пропустил матч 30-го тура английской Премьер-лиги против своей бывшей команды «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается на сайте лондонского клуба.

Отмечается, что причиной стала легкая травма спины.

Между тем матч завершился со счетом 2:0 в пользу нынешнего клуба армянина.

Ранее гол и 2 ассиста полузащитника сборной Армении и «Арсенала» Генриха Мхитаряна помогли лондонскому клубу разгромить «Борнмут» в матче 28-готура английской Премьер-лиги сосчетом 5:1.

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«Рад вернуться на поле спустя два месяца. Я продолжу работать и делать все возможное для моей команды», — написал Мхитарян в Twitter.
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