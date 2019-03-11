Посол Германии: Впечатление, что в Армении лишь узкий круг экспертов знает о НАТО
11 марта 2019 - 12:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Чрезвычайный и полномочный посол Германии в Армении Матиас Кислер выразил благодарность Вооруженным силам Армении за участие в миротворческих миссиях НАТО. Что касается стартующей недели НАТО, то, по словам посла, в этот раз в мероприятии будут участвовать больше стран-членов НАТО.
По словам посла, в Армении незначительная часть общества знает о деятельности НАТО, пишет Aysor.am.
«К сожалению, у меня такое впечатление, что в Армении лишь узкий круг экспертов знает о НАТО. Посему в течение этой недели важны не только обсуждения между специалистами и экспертами, но и участие как можно более широких слоев общественности», - заявил посол Германии.
Как заявил на пресс-конференции, посвященной старту недели НАТО в Армении, начальник Управления контроля над вооружениями и международной безопасности МИД Армении, посол Армен Едигарян, диалог между Арменией и НАТО продолжается естественными темпами.
Касаясь предстоящих мероприятий, Армен Едигарян подчеркнул, что в Армении будет находиться также спецпредставитель НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай.
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