Посол Германии: Впечатление, что в Армении лишь узкий круг экспертов знает о НАТО

PanARMENIAN.Net - Чрезвычайный и полномочный посол Германии в Армении Матиас Кислер выразил благодарность Вооруженным силам Армении за участие в миротворческих миссиях НАТО. Что касается стартующей недели НАТО, то, по словам посла, в этот раз в мероприятии будут участвовать больше стран-членов НАТО.

По словам посла, в Армении незначительная часть общества знает о деятельности НАТО, пишет Aysor.am.

«К сожалению, у меня такое впечатление, что в Армении лишь узкий круг экспертов знает о НАТО. Посему в течение этой недели важны не только обсуждения между специалистами и экспертами, но и участие как можно более широких слоев общественности», - заявил посол Германии.

Как заявил на пресс-конференции, посвященной старту недели НАТО в Армении, начальник Управления контроля над вооружениями и международной безопасности МИД Армении, посол Армен Едигарян, диалог между Арменией и НАТО продолжается естественными темпами.

Касаясь предстоящих мероприятий, Армен Едигарян подчеркнул, что в Армении будет находиться также спецпредставитель НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай.