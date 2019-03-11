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В январе в Армении было произведено почти в 40 раз больше мороженого

В январе в Армении было произведено почти в 40 раз больше мороженого
11 марта 2019 - 11:56 AMT

PanARMENIAN.Net - В январе 2019 года производство мороженого и пищевого льда в Армении увеличилось в 39 раз по сравнению с январем 2018 года.

В январе этого года было произведено 39 000 литров по сравнению с 1000 литров в январе прошлого года.

По данным Национальной статистической службы РА, производство молока за отчетный период сократилось более чем на 11%.

Индекс экономической активности в Республике Армения в январе 2019 года увеличился на 6%.

Photo by Ricky Carioti/The Washington Post
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