SIPRI: США и Россия продолжают быть крупнейшими странами-экспортерами оружия

PanARMENIAN.Net - Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал 11 марта новый доклад о состоянии мировой торговли вооружениями. В нем отмечается, что основными экспортерами в этой области в период с 2014 по 2018 год оставались США и Россия, хотя объем продаж вооружений РФ снизился по сравнению с предыдущим пятилетием (2009-2013) на 17%.

Согласно содержащимся в новом докладе SIPRI данным, мировой объем продаж вооружений в 2014-2018 годах увеличился по сравнению с предыдущим пятилетним периодом на 7,8%. На долю самых крупных поставщиков - США, России, Китая, Франции и Германии - пришлось 75% от общего объема, на долю вместе взятых США и России - 57%, пишет ТАСС.

Основной рост поставок отмечен на Ближнем Востоке, в то время как в остальных регионах таковые сократились. Крупнейшими импортерами стали Саудовская Аравия, Египет, Израиль, Катар и Ирак.

В сопоставляемый период США увеличили свои продажи на 29%, а их доля в глобальном масштабе возросла с 30% до 36%. Увеличился также и разрыв между объемами ведущих экспортеров. Так, американские продажи основных вооружений в 2014-2018 годах превосходили российские на 75%, в то время как в 2009-2013 годах опережение составляло лишь 12%.

Франция и Германия нарастили свои продажи в 2014-2018 годах на 43% и 13% соответственно. А в минувшую пятилетку общий объем военного экспорта стран Евросоюза составил 27% от мирового объема. Что касается Китая, то, если в 2009-2013 годах его поставки вооружений выросли на целых 195%, то в последующий пятилетний период - лишь на 2,7%.

Среди импортеров вооружений первое место занимает Саудовская Аравия, нарастившая объем закупок в последнюю пятилетку на 192% по сравнению с предыдущей. Египет, третий крупнейший импортер, продемонстрировал рост в 206%, Израиль - 354%, Катар - 225%, Ирак - 139%, в то время как объем сирийских закупок снизился на 87%.