Заседание Совета нацбезопасности в Арцахе: Пашинян примет участие
11 марта 2019 - 15:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян вместе с супругой Анаит Саакян встретили в аэропорту Степанакерта премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с супругой Анной Акопян. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.
Пашинян примет участие в заседании Совета национальной безопасности, которое состоится 12 марта.
Другие подробности пока не известны.
Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление, в котором призвали стороны карабахского кохфликта снизить «напряженность и подстрекательскую риторику».
В заявлении от 1 марта сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) - приветствовали готовность президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна встретиться в ближайшее время под эгидой сопредседателей.
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«Лидеры приняли предложение сопредседателей Минской группы в ближайшее время встретиться под их эгидой», – говорится в сообщении.
Пашинян поблагодарил за прием, подчеркнув, что Армения заинтересована в постоянном развитии и расширении отношений с дружественным Ираном.
Как видно из фотографий с выставки, среди представленных работ была также картина студента Академии художеств Азербайджана, изображающая известную фотографию Ацпаняна и азербайджанской бабушки
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