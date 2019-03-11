Заседание Совета нацбезопасности в Арцахе: Пашинян примет участие

PanARMENIAN.Net - Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян вместе с супругой Анаит Саакян встретили в аэропорту Степанакерта премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с супругой Анной Акопян. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.

Пашинян примет участие в заседании Совета национальной безопасности, которое состоится 12 марта.

Другие подробности пока не известны.

Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление, в котором призвали стороны карабахского кохфликта снизить «напряженность и подстрекательскую риторику».

В заявлении от 1 марта сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) - приветствовали готовность президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна встретиться в ближайшее время под эгидой сопредседателей.