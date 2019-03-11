Америабанк в 2018 году выделил 94.2 млн драмов на благотворительность и социальную поддержку

PanARMENIAN.Net - Америабанк подвел итоги своей деятельности за 2018 год, осуществляемой в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности, и представил результаты. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Так, за отчетный период на благотворительные и социальные цели было выделено 94.2 млн драмов,значительная часть которых была направлена на содействие в сферах здравоохранения и образования – 64 млн драмов и 9 млн драмов соответственно.

В текущем году банк активно продолжает выступать с программами содействия в разных сферах и с начала года уже пожертвовал около 55 млн драмов, которые были направлены на восстановление здоровья детей и обеспечение необходимого оборудования медцентров.

Америабанк с 2007 года осуществлял многочисленные благотворительные и социальные программы в различных сферах, в том числе, образования, культуры, здравоохранения, развития инфраструктур, сделав вложения в объеме 1.1 млрд драмов. Банк показал максимальную вовлеченность в сфере образования, выделив около 412 млн драмов, а сфере здравоохранения – 320 млн драмов.

В сфере образования были предоставлены стипендии университетам, школам, выделены средства отдельным группам лиц, а также на улучшение школьной инфраструктуры.

Банк постоянно принимал участие в различных социальных проектах, направленных на поддержку социально уязвимых семей. Пять лет подряд со стороны банка с участием клиентов и партнеров организовывались различные аукционы, собранные в ходе которых средства были удвоены банком, и дополнительно около 130 млн драмов были направлены на нужды 135 детей, которым было необходимо срочное лечение.В целом, банк оказал содействие более 300 детям, полностью или частично взяв на себя расходы на их лечение и последующий уход.

В банке действует также благотворительный счет (1570036910764400), на который средства может перечислить любой человек: все средства в полном объеме направляются на реализацию различных благотворительных проектов, направленных на здоровое и счастливое детство армянских детей.

Сотрудники Америабанка также активно вовлечены в различные социальные программы, которые осуществляются, в основном, в областях.

В текущем году Америабанк более активно будет стимулировать и содействовать малому и среднему бизнесу: будут организованы различные тренинги, встречи, а также рабочие встречи, нацеленные на обмен опытом, мероприятия будут, в основном, организованы в областях страны.

Америабанк при рассмотрении многочисленных заявок благотворительных программ отдает предпочтение организациям, соответствующим политике социальной корпоративной ответственности банка и предоставляющим четкие и готовые программы.