В ЕС перестанут менять время с летнего на зимнее в 2021 году
11 марта 2019 - 16:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Европарламент поддержал предложение, с которым Еврокомиссия выступила в 2018 году, о том, чтобы уже в 2021 году перестать переводить часы каждые полгода на летнее и зимнее время.
Согласно опросу, проведенному по заказу Еврокомиссии, больше 80% европейцев хотят круглый год жить в одном времени (как предполагается, летнем). Считалось, что перевод часов на летнее и зимнее время снижает расходы электричества. Но, согласно исследованию, проведенному по заказу Европарламента в 2017 году, экономия составляет всего от 0,5% до 2,5%. При этом в дни перевода часов люди плохо себя чувствуют, случается больше аварий на дорогах, чем обычно, пишет РИА Новости.
Для принятия окончательного решения о закреплении летнего времени необходимо одобрение стран-членов ЕС на национальном уровне. Ожидается, что власти стран ЕС займутся решением этого вопроса уже в 2019 году. В таком случае с 2021 года в Евросоюзе перестанут переводить часы.
В этом году ближайший перевод часов в Европе запланирован на ночь с субботы 30 марта на воскресенье 31 марта.
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