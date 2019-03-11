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В ЕС перестанут менять время с летнего на зимнее в 2021 году

В ЕС перестанут менять время с летнего на зимнее в 2021 году
11 марта 2019 - 16:24 AMT

PanARMENIAN.Net - Европарламент поддержал предложение, с которым Еврокомиссия выступила в 2018 году, о том, чтобы уже в 2021 году перестать переводить часы каждые полгода на летнее и зимнее время.

Согласно опросу, проведенному по заказу Еврокомиссии, больше 80% европейцев хотят круглый год жить в одном времени (как предполагается, летнем). Считалось, что перевод часов на летнее и зимнее время снижает расходы электричества. Но, согласно исследованию, проведенному по заказу Европарламента в 2017 году, экономия составляет всего от 0,5% до 2,5%. При этом в дни перевода часов люди плохо себя чувствуют, случается больше аварий на дорогах, чем обычно, пишет РИА Новости.

Для принятия окончательного решения о закреплении летнего времени необходимо одобрение стран-членов ЕС на национальном уровне. Ожидается, что власти стран ЕС займутся решением этого вопроса уже в 2019 году. В таком случае с 2021 года в Евросоюзе перестанут переводить часы.

В этом году ближайший перевод часов в Европе запланирован на ночь с субботы 30 марта на воскресенье 31 марта.

Ссылки по теме:
Ria.ru: В 2021 году страны ЕС могут полностью перейти на летнее время
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