Тоноян и Аппатурай обсудили вопросы сотрудничества Армении и НАТО
11 марта 2019 - 17:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр обороны Армении Давид Тоноян 11 марта принял специального представителя генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймса Аппатурая. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РА.
Аппатурай прибыл в Армению в рамках проводимых 11-15 марта мероприятий Недели НАТО.
В ходе встречи обсуждался ряд вопросов, касающихся сотрудничества Армения-НАТО, была отмечена важность участия Армении в миссиях НАТО по обеспечению мира и стабильности в Косово и Афганистане – как важного вклада по обеспечению мировой безопасности.
Аппатурай поблагодарил за организацию мероприятий Недели НАТО и проведение конференции высокого уровня по вопросам дисциплиныв Министерстве обороны.
Обсуждались также вопросы региональной безопасности.
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