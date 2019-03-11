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Тоноян и Аппатурай обсудили вопросы сотрудничества Армении и НАТО

Тоноян и Аппатурай обсудили вопросы сотрудничества Армении и НАТО
11 марта 2019 - 17:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Министр обороны Армении Давид Тоноян 11 марта принял специального представителя генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймса Аппатурая. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РА.

Аппатурай прибыл в Армению в рамках проводимых 11-15 марта мероприятий Недели НАТО.

В ходе встречи обсуждался ряд вопросов, касающихся сотрудничества Армения-НАТО, была отмечена важность участия Армении в миссиях НАТО по обеспечению мира и стабильности в Косово и Афганистане – как важного вклада по обеспечению мировой безопасности.

Аппатурай поблагодарил за организацию мероприятий Недели НАТО и проведение конференции высокого уровня по вопросам дисциплиныв Министерстве обороны.

Обсуждались также вопросы региональной безопасности.

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