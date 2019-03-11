Президент Грузии приедет в Армению 13 марта

В Турции впервые за 10 лет зафиксирована рецессия В четвертом квартале 2018 года ВВП Турции снизился на 3 процента в сравнении с тем же периодом предыдущего года В четвертом квартале 2018 года ВВП Турции снизился на 3 процента в сравнении с тем же периодом предыдущего года

В ЕС перестанут менять время с летнего на зимнее в 2021 году Согласно опросу, проведенному по заказу Еврокомиссии, больше 80% европейцев хотят круглый год жить в одном времени (как предполагается, летнем) Согласно опросу, проведенному по заказу Еврокомиссии, больше 80% европейцев хотят круглый год жить в одном времени (как предполагается, летнем)

Америабанк в 2018 году выделил 94.2 млн драмов на благотворительность и социальную поддержку В текущем году банк активно продолжает выступать с программами содействия в разных сферах и с начала года уже пожертвовал около 55 млн драмов В текущем году банк активно продолжает выступать с программами содействия в разных сферах и с начала года уже пожертвовал около 55 млн драмов