Президент Грузии приедет в Армению 13 марта
11 марта 2019 - 17:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Грузии Саломе Зурабишвили посетит Армению с двухдневным официальным визитом 13-14 марта по приглашению президента РА Армена Саркисяна. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
В состав возглавляемой президентом делегации войдут министр юстиции Грузии Теа Цулукиани, вице-спикер парламента Георгий Вольский, группа депутатов, заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия и другие официальные лица.
В рамках визита запланированы встречи Зурабишвили с Саркисяном, премьер-министром РА Николом Пашиняном, спикером армянского парламента Араратом Мирзояном, католикосом всех армян Гарегином Вторым.
Делегация во главе с Зурабишвили посетит мемориальный комплекс «Цицернакаберд», посвященный жертвам Геноцида армян.
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Пашинян отметил, что его общение с Алиевым носило неофициальный характер.
Собеседники обсудили различные вопросы, касающиеся повестки дня армяно-российских союзнических отношений.
По решению Следственного управления Службы национальной безопасности РА имущество Александра Саркисяна было арестовано 9 июля 2018 года.
Армения и США долгое время вместе работали над тем, чтобы отреагировать на гуманитарную катастрофу в Сирии, которая сопровождается масштабным кризисом беженцев и перемещенных лиц
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