В Турции впервые за 10 лет зафиксирована рецессия
11 марта 2019 - 18:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Впервые с 2009 года в Турции зафиксирована рецессия. В четвертом квартале 2018 года ВВП Турции снизился на 3 процента в сравнении с тем же периодом предыдущего года, сообщило турецкое статистическое ведомство Tüik.
Данный показатель сокращается второй квартал подряд, тем самым турецкая экономика находится в состоянии рецессии, пишет Deutsche Welle.
В третьем квартале показатель спада экономики составил 1,6 процента.
Общий показатель экономического роста Турции за весь 2018 год при этом составил 2,6 процента. Годом ранее он еще достигал 7,4 процента, несмотря на сложную политическую обстановку после попытки государственного переворота летом 2016 года.
Уже многие месяцы в Турции наблюдается резкое падение курса национальной валюты и высокий уровень инфляции, составляющей в последнее время почти 20 процентов. 31 марта в стране пройдут выборы в местные органы власти.
В последний раз экономика Турции пребывала в рецессии во время мирового экономического кризиса в 2009 году.
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