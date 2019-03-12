В Армении есть закрытые дороги: Ларс открыт
12 марта 2019 - 11:06 AMT
PanARMENIAN.Net - 12 марта, по состоянию на 11:00, в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
Варденяцский перевал закрыт для автомобилей с прицепом.
На автодороге Сотк-Карвачар местами наблюдается гололедица.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.
Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов автомобилей.
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