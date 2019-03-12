Секретарь Пашиняна встретился с Песковым и редакторами российских СМИ в Москве

PanARMENIAN.Net - Пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян находится с рабочим визитом в Москве, где 11 марта встретился с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Об этом сообщает пресс-служба посольства Армении в РФ.

На встрече присутствовал также посол Армении в РФ Вардан Тоганян.

В ходе беседы были обсуждены различные вопросы сотрудничества между пресс-службами двух сторон, взаимодействие информационных служб аппарата премьер-министра Армении, президента и правительства России, вопросы освещения мероприятий, проводимых в рамках армяно-российских отношений.

Карапетян и Песков договорились периодически проводить встречи консультативного характера, которые будут способствовать обмену опытом в информационной сфере и укреплению связей.

В тот же день Владимир Карапетян встретился с редакторами передовых российских СМИ и представителями экспертных кругов РФ.