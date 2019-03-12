Секретарь Пашиняна встретился с Песковым и редакторами российских СМИ в Москве
12 марта 2019 - 11:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян находится с рабочим визитом в Москве, где 11 марта встретился с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Об этом сообщает пресс-служба посольства Армении в РФ.
На встрече присутствовал также посол Армении в РФ Вардан Тоганян.
В ходе беседы были обсуждены различные вопросы сотрудничества между пресс-службами двух сторон, взаимодействие информационных служб аппарата премьер-министра Армении, президента и правительства России, вопросы освещения мероприятий, проводимых в рамках армяно-российских отношений.
Карапетян и Песков договорились периодически проводить встречи консультативного характера, которые будут способствовать обмену опытом в информационной сфере и укреплению связей.
В тот же день Владимир Карапетян встретился с редакторами передовых российских СМИ и представителями экспертных кругов РФ.
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«Лидеры приняли предложение сопредседателей Минской группы в ближайшее время встретиться под их эгидой», – говорится в сообщении.
Пашинян поблагодарил за прием, подчеркнув, что Армения заинтересована в постоянном развитии и расширении отношений с дружественным Ираном.
Как видно из фотографий с выставки, среди представленных работ была также картина студента Академии художеств Азербайджана, изображающая известную фотографию Ацпаняна и азербайджанской бабушки
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