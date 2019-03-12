Аппатурай: Армения - стабильный и надежный партнер НАТО
12 марта 2019 - 11:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян принял специального представителя генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймса Аппатурая. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Саркисян высоко оценил нынешний уровень отношений Армения-НАТО и сотрудничество в рамках различных программ.
Аппатурай, в свою очередь, отметил, что Армения является стабильным и надежным партнером НАТО.
Собеседники придали важность сотрудничеству Армения-НАТО в различных сферах, в том числе, эффективному участию Армении в международных миротворческих миссиях. Состоялся обмен мнениями также о региональных и международных развитиях.
Ранее министр обороны Армении Давид Тоноян принял специального представителя генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймса Аппатурая.В ходе встречи обсуждался ряд вопросов, касающихся сотрудничества Армения-НАТО, была отмечена важность участия Армении в миссиях НАТО по обеспечению мира и стабильности в Косово и Афганистане – как важного вклада по обеспечению мировой безопасности.
Аппатурай прибыл в Армению в рамках проводимых 11-15 марта мероприятий Недели НАТО.
Самое значимое
Эти учения организованы в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,
Пашинян отметил, что его общение с Алиевым носило неофициальный характер.
Собеседники обсудили различные вопросы, касающиеся повестки дня армяно-российских союзнических отношений.
По решению Следственного управления Службы национальной безопасности РА имущество Александра Саркисяна было арестовано 9 июля 2018 года.
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