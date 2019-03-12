Аппатурай: Армения - стабильный и надежный партнер НАТО

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян принял специального представителя генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймса Аппатурая. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Саркисян высоко оценил нынешний уровень отношений Армения-НАТО и сотрудничество в рамках различных программ.

Аппатурай, в свою очередь, отметил, что Армения является стабильным и надежным партнером НАТО.

Собеседники придали важность сотрудничеству Армения-НАТО в различных сферах, в том числе, эффективному участию Армении в международных миротворческих миссиях. Состоялся обмен мнениями также о региональных и международных развитиях.

Ранее министр обороны Армении Давид Тоноян принял специального представителя генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймса Аппатурая.В ходе встречи обсуждался ряд вопросов, касающихся сотрудничества Армения-НАТО, была отмечена важность участия Армении в миссиях НАТО по обеспечению мира и стабильности в Косово и Афганистане – как важного вклада по обеспечению мировой безопасности.

Аппатурай прибыл в Армению в рамках проводимых 11-15 марта мероприятий Недели НАТО.