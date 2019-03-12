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Азербайджан задействовал «Полонезы» в своих учениях

Азербайджан задействовал «Полонезы» в своих учениях
12 марта 2019 - 13:52 AMT

PanARMENIAN.Net - Азербайджан задействовал реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Полонез» в широкомасштабных военных учениях, стартовавших 11 марта.

В конце сентября 2018 года стало изветно, что в Азербайджан из Белоруссии доставлена новая партия реактивных систем залпового огня «Полонез».

На распространенных 12 марта пресс-службой оборонного ведомства видеокадрах отчетливо видны минимум 6 расчетов РСЗО «Полонез», которые «по замыслу учений были подняты по тревоге и покинули постоянное место дислокации», пишет Interfax.az.

Ранее стало известно, что вооруженные силы Азербайджана 11-15 марта проводят широкомасштабные учения с привлечением до 10,000 личного состава военнослужащих различных видов, родов и специальных войск, объединений и соединений армии.Кроме того, в учениях задействованы 500 единиц танков, бронетехники, в том числе автомобильной и специальной техники, до 300 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

Учения носят наступательный характер.

Ссылки по теме:
Interfax.az. Азербайджан задействовал РСЗО «Полонез» в проводимых широкомасштабных учениях
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