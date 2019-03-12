Экс-премьер Армении – в списке кандидатов в совет директоров «Зарубежнефти»
12 марта 2019 - 13:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство РФ утвердило список из семи кандидатов в совет директоров «Зарубежнефти», все они входят в действующий состав.
В частности, в совет директоров выдвинуты экс-премьер Армении Карен Карапетян, первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер, действующий председатель совета директоров Евгений Муров, директор департамента Минэнерго Александр Гладков, глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов, бывший глава Минтранса РФ Максим Соколов и глава Российского энергетического агентства Анатолий Тихонов, пишет ТАСС.
«Зарубежнефть» - диверсифицированный нефтегазовый холдинг, единственным акционером которого является Российская Федерация. В России «Зарубежнефть» владеет 13 лицензиями на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов, участвует в разработке Харьягинского месторождения в рамках соглашения о разделе продукции. Кроме того, компания ведет добычу на шельфе Вьетнама как в рамках СП «Вьетсовпетро» - своего основного добывающего актива, так и самостоятельно.
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