В Венесуэле объявлен режим ЧП: Страна осталась без электричества

PanARMENIAN.Net - В связи с продолжающимся с 7 марта блэкаутом Национальное собрание Венесуэлы объявило режим чрезвычайного положения. На экстренном заседании депутаты находящегося под контролем оппозиции парламента проголосовали за инициативу, предложенную временным президентом страны Хуаном Гуайдо.

Как ожидают парламентарии, режим «чрезвычайного положения» позволит стране принимать международную помощь в связи с многодневным отсутствием электроэнергии. В принятом депутатами декрете военным поручается охранять систему энергоснабжения в стране и не подавлять протесты против блэкаута. Кроме того, исполнительные органы власти должны предоставить топливо для электрогенераторов и пресечь поставки нефти на Кубу, говорится в документе, пишет Deutsche Welle.

Вместе с тем Национальное собрание и его председатель Гуайдо, признанные многими странами единственными демократически легитимированными органами власти Венесуэлы, фактической властью не обладают. Она находится в руках главы государства Николаса Мадуро, поддерживаемого военными. Своим указом Мадуро лишил Национальное собрание легитимности и передал его функции верной его режиму Конституционной ассамблее.

Причина блэкаута в Венесуэле до сих пор не выяснена. Мадуро и его сторонники винят в произошедшем США. 8 марта министр связи и информации в правительстве Мадуро Хорхе Родригес заявил о кибератаке на системы контроля гидроэлектростанции Гури, производящей 80 процентов электроэнергии в Венесуэле. Мадуро 9 марта заявил, что США ведут против его страны «энергетическую войну».

Венесуэльская оппозиция считает глубинными причиной энергетической катастрофы коррупцию, износ оборудования, отсутствие технических проверок электростанций и неправильное управление. Непосредственно к коллапсу электросетей в стране, по данным представителей оппозиции, привело возгорание кустарника близ высоковольтной линии электропередачи, в результате которого отключились турбины электростанции Гури.