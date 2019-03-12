Премьер Армении и президент Арцаха обсудили вопросы сфер безопасности и внешней политики

PanARMENIAN.Net - 11 марта в Степанакерте президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян встретился с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.

Был обсужден широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества между двумя армянскими республиками.

Затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием секретарей советов безопасности и министров иностранных дел.

Были затронуты разные вопросы, касающиеся сфер безопасности и внешней политики. Обе стороны отметили важность обеспечения и расширения тесного взаимодействия между Арменией и Арцахом, своевременного и надлежащего осуществления намеченных стратегических программ.

Пашинян примет участие в заседании Совета национальной безопасности, которое состоится 12 марта.