Действующий председатель ОБСЕ едет в Армению

PanARMENIAN.Net - Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак посетит с рабочим визитом Армению 12-13 марта. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

13 марта намечена встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и Мирослава Лайчака, после которой стороны проведут совместную пресс-конференцию.

В рамках визита действующий председатель ОБСЕ встретится с премьер-министром РА Николом Пашиняном, президентом Армении Арменом Саргсяном и спикером НС РА Араратом Мирзояном.

Ранее делегация во главе с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком побывала в Баку. Лайчак 5 марта встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.