Действующий председатель ОБСЕ едет в Армению
12 марта 2019 - 14:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак посетит с рабочим визитом Армению 12-13 марта. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.
13 марта намечена встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и Мирослава Лайчака, после которой стороны проведут совместную пресс-конференцию.
В рамках визита действующий председатель ОБСЕ встретится с премьер-министром РА Николом Пашиняном, президентом Армении Арменом Саргсяном и спикером НС РА Араратом Мирзояном.
Ранее делегация во главе с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком побывала в Баку. Лайчак 5 марта встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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«Лидеры приняли предложение сопредседателей Минской группы в ближайшее время встретиться под их эгидой», – говорится в сообщении.
Пашинян поблагодарил за прием, подчеркнув, что Армения заинтересована в постоянном развитии и расширении отношений с дружественным Ираном.
Как видно из фотографий с выставки, среди представленных работ была также картина студента Академии художеств Азербайджана, изображающая известную фотографию Ацпаняна и азербайджанской бабушки
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