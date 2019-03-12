В РФ правоохранители проводят рейды на рынках азербайджанского миллиардера
12 марта 2019 - 14:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Российские правоохранители проводят рейды на рынках «Садовод», «Москва» и «Фуд Сити», которые принадлежат азербайджанскому миллиардереруГоду Нисанову.
По информации российских СМИ, целью силовиков является именно азербайджанец. Рынки «Садовод», «Москва» и «Фуд Сити» принадлежат группе компаний «Киевская площадь», которой Год Нисанов (состояние по оценке российского Forbes — $3,3 млрд) владеет на пару со своим давним бизнес-партнером Зарахом Илиевым, пишет Haqqin.az.
Ранее Нисанову настойчиво предлагали профинансировать новые крупные проекты в Москве, но бизнесмен ответил отказом — инвестировать в российскую столицу он больше не планирует и выводит все свои активы за границу.
По информации, Год Нисанов и вовсе может стать фигурантом уголовного дела о незаконной банковской деятельности и незаконной миграции.
Ранее директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Юрий Полупанов говорил в интервью «Ведомостям» о том, что на рынках «Садовод» и «Москва» были созданы криптовалютные фермы. Главными покупателями криптовалюты за наличные в Москве являются выходцы из Китая, которые таким образом экономят и уходят от налогов.
Самое значимое
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
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