Фонд кино потребовал 113 млн рублей у компании Сарика и Гевонда Андреасянов
12 марта 2019 - 14:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Фонд кино подал иск к кинокомпании Enjoy Movies на 113 млн руб., свидетельствуют данные из картотеки Арбитражного суда Москвы.
Агентство «Москва» со ссылкой на материалы дела уточняет, что причина спора – средства, выделенные кинокомпании в 2016 году на создание фильма «Алладин». Фонд утверждает, что Enjoy Movies не вернула ему эти деньги. Информацию, касающуюся производства или проката фильма «Алладин», на сайте кинокомпании и на сайте Фонда кино найти не удалось, пишут «Ведомости».
Издание отмечает, что Enjoy Movies – самый крупный должник перед Фондом кино по состоянию на февраль 2019 года. Всего в списке должников фонда 24 компании.
Кинокомпания Enjoy Movies основана в сентябре 2010 года продюсерами Георгием Малковым и Гевондом Андреасяном, а также режиссером Сариком Андреасяном. Позднее инвестором компании стал Владимир Поляков.
В 2017 году Фонд кино потребовал у Enjoy Movies через суд 51 млн руб., выделенных компании на производство фильма «Защитники». Компания в свою очередь заявила, что может объявить себя банкротом. В июле 2018 года Фонд кино сообщил, что студия полностью погасила этот долг.
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