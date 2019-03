«Баку и Ереван - друзья, у музыки нет врагов»: Армянский диджей - о своем посыле на Boiler Room

PanARMENIAN.Net - 9 марта в Армении состоялось историческое событие в истории местной клубной жизни - Boiler Room.

Boiler Room - это глобальная платформа для онлайн-трансляции преимущественно электронной музыки, позволяющая проводить сеансы живой музыки по всему миру, за которыми можно следить из любого города.

Недавно проект прошел в Тбилиси, после чего - в Баку, а 9 марта вечеринка состоялась в Ереване. Страну представляли 4 диджея - Onetreeevn, Nancy Movs, Cast Coverts и Total.

Особенное внимание общественности привлекла футболка открывающего мероприятие диджея - Onetreeevn, точнее - не футболка, а надпись на ней: Music has no enemies. Baku Yerevan are friends. The Earth is our home («У музыки нет врагов. Баку и Ереван – друзья. Земля – наш дом»).

Фотография армянского диджея в этой футболке разлетелась и по азербайджанскому сегменту интернета, вызвав неоднозначную реакцию: некоторые одобрили этот посыл, многие осудили и ответили на него с агрессией.

В беседе с PanARMENIAN.Net сам Onetreeevn (Артур Лорецян) отметил, что давно искал возможности донести этот месседж.

«Мы не зря родились на этой планете, у всех разные миссии, конечно, но есть общая миссия - воспитывать правильное поколение, пропагандировать любовь на этой планете и останавливать любую агрессию, особенно такую, которую нам навязала геополитика. На нас веками зарабатывают: мы воюем, а кто-то всегда зарабатывает на этом. Посмотрите историю, Армения и Азербайджан не первые страны в этом списке. У нас у всех один дом - это наша планета, у нас у всех один язык - это музыка. Нас веками разделяли, чтобы править нами, и это уже, к сожалению, часть нашей генетики», - отметил диджей, имея в виду проблемы всего человечества.

Артур рассказал, что у него есть маленький сын, и он, как отец, хочет, чтобы его сын знал правду и «научился отличать ее от лжи».

«Я учился в Москве, поступил в 2000-х, у меня очень много друзей азербайджанцев, турок, есть друзья разных религий, бывало, я жил у них месяцами, дружим до сих пор. Могу ли я после этого воспитывать сына иначе? Да, мы воюем, да и среди моих братьев и родственников много убитых, но я уверен, это не наша воля, это бизнес геополитиков. Кто хочет воевать? Спросите каждого, только ненормальный человек», - подчеркнул Артур.

По его словам, «пока мы (люди) будем пропагандировать такие вещи (войну, ненависть), всегда будем удивляться, почему столько катаклизмов на этой планете».

«У меня была возможность отправить месседж, я это сделал и всем советую поступить так же. Boiler Room был прекрасной платформой для такого посыла. Мира всем нам», - заключил музыкант.