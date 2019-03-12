Иран и РФ обсудили возможность соединения электросетей

PanARMENIAN.Net - Министры энергетики Ирана и РФ Реза Ардаканиан и Александр Новак обсудили по телефону возможность соединения электросетей двух стран через Армению и Грузию или Азербайджан.

«В ходе этого разговора (министры) обсудили соединение электросетей Ирана и России через Азербайджан, Грузию и Армению, строительство четырех блоков теплоэлектростанции «Сирик» и другие вопросы», - говорится в сообщении иранского минэнерго, в котором отмечается, что разговор состоялся днем ранее, пишет РИА Новости.

Ранее Тегеран предложил Еревану развить сотрудничество в сфере транзита электроэнергии и газа с Грузией и Россией.Как сообщил журналистам пресс-секретарь премьера Армении Владимир Карапетян, существует договоренность о проведении четырехсторонней встречи в апреле в Тегеране.