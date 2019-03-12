Иран и РФ обсудили возможность соединения электросетей
12 марта 2019 - 18:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Министры энергетики Ирана и РФ Реза Ардаканиан и Александр Новак обсудили по телефону возможность соединения электросетей двух стран через Армению и Грузию или Азербайджан.
«В ходе этого разговора (министры) обсудили соединение электросетей Ирана и России через Азербайджан, Грузию и Армению, строительство четырех блоков теплоэлектростанции «Сирик» и другие вопросы», - говорится в сообщении иранского минэнерго, в котором отмечается, что разговор состоялся днем ранее, пишет РИА Новости.
Ранее Тегеран предложил Еревану развить сотрудничество в сфере транзита электроэнергии и газа с Грузией и Россией.Как сообщил журналистам пресс-секретарь премьера Армении Владимир Карапетян, существует договоренность о проведении четырехсторонней встречи в апреле в Тегеране.
Самое значимое
В августе армянину исполнилось бы 105 лет
«Лидеры приняли предложение сопредседателей Минской группы в ближайшее время встретиться под их эгидой», – говорится в сообщении.
Пашинян поблагодарил за прием, подчеркнув, что Армения заинтересована в постоянном развитии и расширении отношений с дружественным Ираном.
Как видно из фотографий с выставки, среди представленных работ была также картина студента Академии художеств Азербайджана, изображающая известную фотографию Ацпаняна и азербайджанской бабушки
Partner news
Последние новости
Пашинян: Готов продолжить диалог по Карабаху с народом Азербайджана независимо от позиции Алиева Он коснулся темы «подготовки народов к миру».
Фонд кино потребовал 113 млн рублей у компании Сарика и Гевонда Андреасянов Причина спора – средства, выделенные кинокомпании в 2016 году на создание фильма «Алладин»
В РФ правоохранители проводят рейды на рынках азербайджанского миллиардера Ранее Нисанову настойчиво предлагали профинансировать новые крупные проекты в Москве
Премьер Армении и президент Арцаха обсудили вопросы сфер безопасности и внешней политики Был обсужден широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества между двумя армянскими республиками.