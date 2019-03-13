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Гололед на ряде дорог Армении: Ларс открыт

Гололед на ряде дорог Армении: Ларс открыт
13 марта 2019 - 10:30 AMT

PanARMENIAN.Net - 13 марта, по состоянию на 09:00, в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

На автодороге Сотк-Карвачар местами наблюдается гололедица.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов автомобилей.

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