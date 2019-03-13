«Ташир» Самвела Карапетяна построит транспортно-пересадочный узел и торговый комплекс в Москве

PanARMENIAN.Net - Группа «Ташир» возведет торгово-развлекательный комплекс (ТРК) в ходе строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Выхино». Информация об этом проекте представлена на международной выставке MIPIM-2019 в Каннах.

ТПУ «Выхино» будет строить именно «Ташир», подтвердил чиновник мэрии Москвы. Общая площадь проекта составит 106 000 кв м, из них непосредственно на ТРК придется примерно 70 000 кв м, остальное – восьмиярусная перехватывающая парковка, следует из презентации «Ташира», пишут «Ведомости».

Группа компаний «Ташир», президентом и основателем которой является бизнесмен армянского происхождения Самвел Карапетян, вошла в рейтинг 200 самых, крупных частных компаний РФ, составленный российским изданием Forbes. А сам Самвел Карапетян вошел в список «Королей российской недвижимости - 2019» по версии Forbes. В 2018 году Карапетян заработал на недвижимости 670 млн долларов.