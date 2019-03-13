Twitter создал новое приложение - Twttr

PanARMENIAN.Net - Команда сервиса микроблогов Twitter объявила о запуске прототипа нового приложения Twttr для первой группы участников тестирования. Ими стали пользователи iOS, записавшиеся на участие в программе Twitter Prototype Program.

Twttr начали тестировать на паре тысяч пользователей, говорящих на английском и японском языках. Впоследствии программа будет расширяться, пишет Ferra.ru.

Изначально Twitter назывался вовсе не Twitter, а Twttr. В тестовом приложении разработчики могут опробовать на «живых пользователях» новые возможности и дизайн, не затрагивая основную часть пользователей сервиса.

По задумке, в новом приложении станет проще создавать беседы, а также находить их и присоединяться. Лента Twttr больше похожа на чат или «директ».