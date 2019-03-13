Грузия увеличила тариф на транзит российского газа в Армению для «Газпрома»
13 марта 2019 - 13:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Грузия добилась увеличения тарифа на транзит российского газа в Армению, переговоры с «Газпромом» завершены, и Грузия вскоре оформит соглашение с российской государственной газовой компанией. Об этом заявила заместитель министра экономики Натия Турнава.
Она утверждает, что переговоры завершились успешно, что означает, что Грузия улучшила позиции в отношении российской компании.
«Цена транзита, которую платит нам Россия (за транспортировку), увеличена, а цена российского газа снижена… Это на тот случай, если какой-либо частный бизнес заинтересуется этой альтернативой,» - заявила Турнава, пишет «Грузия-Online».
По ее словам, она не может сказать, точно на сколько выросла стоимость транзита, поскольку это является коммерческой тайной.
С «Газпромом» будет оформлен двухгодичный договор, который будет работать в 2019-2020 году включительно.
До 2016 года «Газпром» оплачивал транзит газа натурой – Грузия получала фиксированный объем газа за его транзит в Армению. С 2016 года «Газпром» изменил такой подход со всеми государствами, с которыми имеет транзитные соглашения. Грузии пришлось соглашаться на новые условия. Оппозиция обвиняла власти в том, что она способствует проникновению российской компании на грузинский рынок, и новым соглашением Грузия не досчиталась нескольких десятков миллионов долларов.
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