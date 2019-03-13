Словакия планирует открыть посольство в Армении
13 марта 2019 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Словакия намерена ускорить процедуры открытия посольства в Армении. Об этом заявил глава МИД Словакии, действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак на совместном брифинге с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.
Он отметил, что в рамках своего визита в Армению обсудил весь спектр двусторонних отношений, подчеркнув, что они находятся на качественном дружественном уровне.
Лайчак на совместном брифинге с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном в Ереване заявил также, что любое изменение в формате переговоров по карабахскому вопросу должно быть приемлемым для всех сторон.
«Любое возможное изменение в формате переговоров должно быть приемлемым для всех сторон. Мы выделим достаточно времени для обсуждения этих задач. Уверен, что у правительства Армении есть правильное решение по продолжению переговоров в соответствующем формате», - заявил Лайчак.
Самое значимое
Недавно проект прошел в Тбилиси, подле чего - в Баку, а 9 марта состоялся в Ереване.
В августе армянину исполнилось бы 105 лет
«Лидеры приняли предложение сопредседателей Минской группы в ближайшее время встретиться под их эгидой», – говорится в сообщении.
Пашинян поблагодарил за прием, подчеркнув, что Армения заинтересована в постоянном развитии и расширении отношений с дружественным Ираном.
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