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Словакия планирует открыть посольство в Армении

Словакия планирует открыть посольство в Армении
13 марта 2019 - 16:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Словакия намерена ускорить процедуры открытия посольства в Армении. Об этом заявил глава МИД Словакии, действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак на совместном брифинге с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.

Он отметил, что в рамках своего визита в Армению обсудил весь спектр двусторонних отношений, подчеркнув, что они находятся на качественном дружественном уровне.

Лайчак на совместном брифинге с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном в Ереване заявил также, что любое изменение в формате переговоров по карабахскому вопросу должно быть приемлемым для всех сторон.

«Любое возможное изменение в формате переговоров должно быть приемлемым для всех сторон. Мы выделим достаточно времени для обсуждения этих задач. Уверен, что у правительства Армении есть правильное решение по продолжению переговоров в соответствующем формате», - заявил Лайчак.

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