Словакия планирует открыть посольство в Армении

PanARMENIAN.Net - Словакия намерена ускорить процедуры открытия посольства в Армении. Об этом заявил глава МИД Словакии, действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак на совместном брифинге с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.

Он отметил, что в рамках своего визита в Армению обсудил весь спектр двусторонних отношений, подчеркнув, что они находятся на качественном дружественном уровне.

Лайчак на совместном брифинге с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном в Ереване заявил также, что любое изменение в формате переговоров по карабахскому вопросу должно быть приемлемым для всех сторон.

«Любое возможное изменение в формате переговоров должно быть приемлемым для всех сторон. Мы выделим достаточно времени для обсуждения этих задач. Уверен, что у правительства Армении есть правильное решение по продолжению переговоров в соответствующем формате», - заявил Лайчак.