Названы худший и лучший города в мире для проживания
13 марта 2019 - 12:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Столица Ирака Багдад признана худшим в мире городом по качеству жизни по версии международной консалтинговой компании Mercer.
Для создания рейтинга специалисты Mercer учитывали жилищные условия, наличие потребительских товаров, общественный транспорт, социально-политическую и культурную обстановку, наличие развлечений, природные условия и состояние экономики разных городов мира.
В результате Багдад оказался на последнем, 231-м месте. Немногим лучше специалисты оценили город Банги (ЦАР), который занял 230-ю позицию, и столицу Йемена Сану, которая оказалась на 229-й строке, пишет Lenta.ru.
Помимо них, в десятку худших городов мира вошли Порт-о-Пренс (Гаити), Хартум (Судан), Нджамена (Чад), Дамаск (Сирия), Браззавиль (Конго), Киншаса (Демократическая Республика Конго) и Конакри (Гвинея).
Также специалисты назвали и лучшие города мира для проживания. На первом месте среди них оказалась Вена, на втором — Цюрих, а на третьем — Ванкувер. За ними в рейтинге последовали Мюнхен, Окленд, Дюссельдорф, Франкфурт, Копенгаген, Женева и Базель.
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