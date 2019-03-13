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В Иране правозащитницу приговорили к сроку и 148 ударам плетью за выступление против ношения хиджаба

В Иране правозащитницу приговорили к сроку и 148 ударам плетью за выступление против ношения хиджаба
13 марта 2019 - 14:10 AMT

PanARMENIAN.Net - Суд в Иране приговорил юриста и правозащитницу Насрин Сотуде к 148 ударам плетью и 10 годам тюрьмы в дополнение к пятилетнему тюремному сроку, который она уже отбывает. Об этом AFP сообщил муж Сотуде Реза Хандан.

По его словам, Суд назначил Сотуде 33 года тюрьмы по семи обвинениям, но она будет отбывать только самый длительный 10-летний срок. Ранее правозащитница была осуждена на пять лет тюрьмы по обвинению в шпионаже, заявил Хандан. Он добавил, что Сотуде также назначили 148 ударов плетью за то, что она пришла на заседание суда без хиджаба, пишет Meduza со ссылкой на France 24.

11 марта в Революционном суде Тегерана сообщили, что правозащитница, кроме прочего, получила два года тюрьмы по обвинению в оскорблении иранского лидера аятоллы Хаменеи, но Хандан не подтвердил это.

Сотуде была задержана в июне 2018 года. В 2010-2013 она уже отбывала тюремный срок по обвинению в антигосударственной пропаганде и сговоре с целью нанести вред национальной безопасности Ирана. Будучи в тюрьме, Сотуде получила премию Сахарова.

55-летняя Насрин Сотуде защищала интересы оппозиционных активистов в Иране, в том числе женщин, которые принимали участие в уличных акциях против обязательного ношения хиджаба.

В Иране женщинам запретили появляться без хиджаба в публичных местах после Исламской революции 1979 года; за нарушение этого правила грозит тюремный срок или штраф, эквивалентный 25 долларам.

Ссылки по теме:
Meduza: Иранскую правозащитницу Насрин Сотуде приговорили к 15 годам тюрьмы и 148 ударам плетью. Она выступала против ношения хиджаба
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