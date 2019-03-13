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Президент Грузии в Ереване почтила память жертв Геноцида армян

Президент Грузии в Ереване почтила память жертв Геноцида армян
13 марта 2019 - 15:30 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Грузии Саломе Зурабишвили в рамках стартовавшего 13 марта своего первого официального визита в Армению посетила мемориальный комплекс памяти жертв Геноцида армян Цицернакаберд в Ереване.

Она возложила венок к мемориалу и цветы к вечному огню. Президент также посадила именную ель в Саду памяти при комплексе.

Зурабишвили посетила также музей-институт Геноцида армян и ознакомилась с экспозицией.

Президента Грузии сопровождали вице-премьер Армении Тигран Авинян, мэр Еревана Айк Марутян, чрезвычайный и полномочный посол Армении в Грузии Рубен Садоян.

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