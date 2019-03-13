Экс-солист Modern Talking возвращается на сцену
13 марта 2019 - 15:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Спустя 16 лет после прекращения концертной деятельности бывший солист группы Modern Talking Дитер Болен объявил о возвращении на сцену в Германии. Концерт состоится 31 августа в Берлине.
Несмотря на то, что 65-летний Дитер Болен не прекращал концертную деятельность в России, грядущее выступление станет для него первым в Германии за время, прошедшее с момента распада группы. Певец, который в последние годы выступал в качестве жюри на шоу «Германия ищет суперзвезду», планирует исполнить хиты Modern Talking без второго участника группы Томаса Андерса, пишет Deutsche Welle.
Впрочем, Андерс пожелал бывшему соратнику успехов. «Так будет честно, ведь я же тоже исполняю наши хиты без него», - отметил Андерс.
До распада группы Modern Talking в 2003 году Болен и Андерс, исполнившие, в частности, хит You´re my heart, You´re my soul, продали более 120 миллионов копий своих альбомов.
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