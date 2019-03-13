Соглашение Армения-ЕС представлено на утверждение парламента Швеции

PanARMENIAN.Net - Правительство Швеции представило Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Европейским союзом и Республикой Армения для ратификации парламентом. Об этом сообщает посольство Армении в Швеции.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом было подписано 24 ноября 2017 года на саммите Восточного партнерства в Брюсселе. Соглашение уже ратифицировано Арменией и находится на стадии ратификации государствами ЕС.

Его уже ратифицировали Болгария, Дания, Эстония, Великобритания, Литва, Латвия, Люксембург, Мальта и Польша.