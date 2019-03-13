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Пашинян: Есть историческая возможность поднять отношения между РА и Грузией на новый уровень

Пашинян: Есть историческая возможность поднять отношения между РА и Грузией на новый уровень
13 марта 2019 - 18:29 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 13 марта в правительстве провел встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, находящейся в Армении с двухдневным официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Между президентом Грузии и премьером Армении состоялась беседа в формате тет-а-тет.

«Полагаю, что у нас есть историческая возможность поднять на новый уровень нынешние отношения между нашими странами. Я совершил свой первый в качестве премьер-министра официальный визит в Грузию, и это подчеркивает особое внимание нашего правительства, лично мое внимание и осознание значимости армяно-грузинских отношений. Я отмечал, что в наших отношениях мы должны брать в основу наши общие стратегические интересы, и я рад, что удостоился адекватной реакции со стороны правительства Грузии. Сейчас настало время воплотить в жизнь это взаимопонимание», - отметил Пашинян.

Зурабишвили в свою очередь заявила, что рада своему визиту в дружественную Армению.

«Я также убеждена, что наши и без этого близкие отношения перейдут на новый этап, и мы сможем развивать их еще больше. Нас объединяет очень многое: география, история, но кроме истории и географии нас также объединяет наше общее видение будущего. Мы думаем, что сможем использовать наши возможности, особенно, связанные с Европейским союзом. Вместе мы можем сделать многое, и у нас много совместных дел», - отметила президент Грузии.

После беседы тет-а-тет Пашинян и Зурабишвили продолжили обсуждение в расширенном формате в рамках рабочего обеда.

Премьер-министр Армении и президент Грузии высоко оценили текущий уровень отношений между двумя дружественными странами и отметили важность дальнейшего развития сотрудничества. Стороны подчеркнули важность углубления армяно-грузинских отношений в разных направлениях и обменялись мнениями о расширении торгово-экономических связей. Был обсужден процесс и перспективы развития сотрудничества в различных сферах.

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