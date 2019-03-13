Стрельба в бразильской школе: Шесть погибших

PanARMENIAN.Net - В пригороде Сан-Паулу жертвами нападения на школу стали по меньшей мере шесть человек. Нападавших было двое - по предварительным данным, они тоже погибли.

Нападение произошло в городе Сузану, недалеко от столицы штата. Были убиты пять детей и один взрослый. Бразильская пресса сообщает о девяти раненых, пишет BBC.

На месте работает полиция и медики.

Как сообщают в полиции, нападавшими были двое подростков, вооруженных огнестрельным оружием. По сообщениям местных СМИ, нападавшие покончили с собой. Таким образом, всего жертвами инцидента восемь человек.

Свидетель рассказал бразильской газете, что видел, как молодой человек страляет в школьном дворе, а потом заходит в школу незадолго до начала уроков. Газета Fohlo de Sao Paolo поговорила с мужчиной, живущем по соседству со школой. Он рассказал, что видел толпу напуганных людей, выбегавшую из ее дверей. Другие подробности случившегося пока не известны.