На рынках азербайджанского миллиардера в Москве в ходе рейдов нашли фермы для майнинга

PanARMENIAN.Net - Сотрудники полиции и Росгвардии в ходе рейдов на московском рынке «Садовод» и в ТЦ «Москва», принадлежащих азербайджанскому миллиардереру Году Нисанову, нашли несколько ферм для майнинга криптовалют. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишет ТАСС.

«В ходе рейдов на «Садоводе» и в «Москве» найдено несколько майнинговых ферм. Их владельцы устанавливаются», - сказал собеседник агентства.

По его словам, на рынках нашли также большие суммы наличными, однако сколько конкретно, он не уточнил. «Еще предстоит определить источник происхождения всех этих средств», - отметил источник.

Как сообщалось ранее, полиция и Росгвардия проводят рейды на рынках «Садовод», «Москва» и «Фуд Сити», которые принадлежат азербайджанскому миллиардереру Году Нисанову. По информации российских СМИ, целью силовиков является именно азербайджанец. Рынки «Садовод», «Москва» и «Фуд Сити» принадлежат группе компаний «Киевская площадь», которой Год Нисанов (состояние по оценке российского Forbes — $3,3 млрд) владеет на пару со своим давним бизнес-партнером Зарахом Илиевым.

Ранее директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Юрий Полупанов говорил в интервью «Ведомостям» о том, что на рынках «Садовод» и «Москва» были созданы криптовалютные фермы. Главными покупателями криптовалюты за наличные в Москве являются выходцы из Китая, которые таким образом экономят и уходят от налогов.